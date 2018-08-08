الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، نيتها إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف لمدة 24 ساعة؛ بحجة الأعياد اليهودية.





وأوضح مدير الحرم الإبراهيمي، حفظي أبو اسنينة، أن سلطات الاحتلال، ستغلق الحرم اعتباراً من مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، وحتى يوم غد الخميس في الوقت ذاته، بحجة الأعياد اليهودية.





وأشار إلى أن قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي في الأعياد اليهودية اتخذته لجنة (شمغار) في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، ضمن توصياتها المجحفة بحق المسلمين كعقاب للضحية، حيث تمنع أداء الصلاة، ورفع الأذان، وتواجد المسلمين في الحرم الإبراهيمي في الأعياد اليهودية.

رام الله - دنيا الوطن