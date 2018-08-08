وزير إسرائيلي: الهدنة مع حماس تهدف لفصل غزة عن الضفة بشكل كامل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاتصالات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن اتفاق الهدنة مع حركة حماس، يهدف إلى الفصل التام لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأوضح كاتس، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي)، أن غزة لن تتصل بالضفة خلال هذا الاتفاق، وأن والتوجه الحالي هو فك الارتباط عن غزة من أي مسؤولية مدنية.
وأضاف: "التهدئة ستعمل على نقل مسؤولية قطاع غزة للعالم، وإعطائه منفذاً بحرياً، وعدم ربطه بإسرائيل أو بأماكن أخرى"، فيما عرض كاتس، خطته على الكابينت خلال اجتماعه الأخير.
يذكر، أن صحيفة (القدس) المحلية، كشفت عن موافقة حركة حماس بالتوافق مع جناحها العسكري كتائب القسام، على مقترح الهدنة مع إسرائيل، والذي يمتد لخمس سنوات.
وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمقربة من حركة حماس، إن الحركة ستبلغ المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية ونيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط بموافقتها على مقترح الهدنة مع إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة، أن المكتب السياسي للحركة بالتوافق مع قيادة المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس، توصلا لصيغة، سيتم نقلها إلى الأطراف المعنية ممثلةً بمصر والمبعوث الأممي بشأن الهدنة.
وأضافت أن الهدنة ستكون خمس سنوات مقابل فتح المعابر واستخدام معبر رفح لإدخال البضائع، وليس لحركة الأفراد فقط، وإجراء ترتيبات تتعلق بتوسيع كامل لمساحة الصيد بما يصل إلى 12 ميلاً في العامين المقبلين.
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