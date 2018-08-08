وزير إسرائيلي: الهدنة مع حماس تهدف لفصل غزة عن الضفة بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الاتصالات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن اتفاق الهدنة مع حركة حماس، يهدف إلى الفصل التام لقطاع غزة عن الضفة الغربية.







وأوضح كاتس، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي)، أن غزة لن تتصل بالضفة خلال هذا الاتفاق، وأن والتوجه الحالي هو فك الارتباط عن غزة من أي مسؤولية مدنية.





وأضاف: "التهدئة ستعمل على نقل مسؤولية قطاع غزة للعالم، وإعطائه منفذاً بحرياً، وعدم ربطه بإسرائيل أو بأماكن أخرى"، فيما عرض كاتس، خطته على الكابينت خلال اجتماعه الأخير.





