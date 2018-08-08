ضبط كمية من الدجاج اللاحم مهربة من المستوطنات في رام الله





وبالفحص والتدقيق، تبين أن الدجاج لا يحمل أي شهادات طبية أو صحية، ومصدره أحد المستوطنات في منطقة الأغوار، والممنوع من التداول وفقاً لاحكام القانون رقم (4) لسنة 2010 والذي يمنع ويحظر تداول بضائع المستوطنات في الأسواق الفلسطينية، وتم التحفظ على الشاحنة والمضبوطات؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية، فجر اليوم الأربعاء، 8/8/2018 شاحنة محملة بالدجاج اللاحم من بضائع المستوطنات الممنوع تداولها بالأسواق الفلسطينية، أثناء تهريبها وإدخالها لمدينة رام الله.وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه خلال عمل إحدى فرق المراقبة والمتابعة، تم رصد شاحنة محملة بالدجاج، يقوم سائقها بتبديل لوحات الأرقام الإسرائيلية، وبعد التحري والمتابعة، تم ضبطه في منطقة أم الشرايط والسيطرة على السائق بعد محاولته الهرب.