الخرومي: قانون القومية يُشكل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة العربية

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، سعيد الخرومي، من خطورة مصادقة ما تسمى اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التابعة للاحتلال، على إنشاء مستوطنتين جديدتين وتوسيع ثالثة في النقب.وقال الخرومي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن هذه المصادقة تعتبر ترجمة لقانون القومية العنصري على أرض الواقع، وتُجسد التعامل العنصري مع العرب في النقب واستقطاب المستوطنين من الخارج على حساب المواطن الفلسطيني، الذي يُحرم من حقوقه وتُسلب أرضه.وأضاف الخرومي، أن قانون القومية يشكل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة العربية برمتها، وتعبيراً واضحاً عن تغير قواعد اللعبة لدى سلطات الاحتلال، التي تسعى لإنشاء دولة (أبرتهايد) وإقامة دولة يهودية كبرى من النهر إلى البحر لها الحق وحدها في تقرير المصير على حساب أصحاب الأرض الحقيقيين.