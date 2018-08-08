عضو بثوري فتح: المجلس المركزي سيعرض الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة على أهمية جلسة المجلس المركزي، التي ستُعقد منتصف الشهر الجاري، والتي ستبدأ بكلمة مهمة للرئيس محمود عباس، سيعرض فيها كافة التطورات الخاصة بقضيتنا، إضافة لعرض استراتيجيتنا للمرحلة القادمة.وقال الأتيرة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء: إن كافة القرارات التي صدرت عن المجلس الوطني، ستطرح على طاولة المركزي للتنفيذ، ومنها تحديد العلاقة مع الاحتلال، مشدداً على أننا مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة، حتى يصطفّ العالم إلى جانبنا.وبخصوص المصالحة الوطنية، أعرب الأتيرة عن عدم تفاؤله من إنجازها في هذه الفترة؛ نظراً لمواقف حركة حماس وسلوكها الذي يسعى للتقاسم الوظيفي، الأمر الذي ترفضه حركة فتح.في سياق آخر، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن اللاّ الكبيرة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، والموقف العربي الرافض لما تسمى (صفقة القرن) عززت الموقف الفلسطيني برفضها، وعزلت في ذات الإطار الموقف الأمريكي، بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.