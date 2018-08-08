الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأمير السعودي، الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، عن إتمام صفقة شراء حصة بنسبة 2.3٪ من أسهم "فئة أ" باستثمار 950 مليون ريال سعودى (250 مليون دولار) في شركة سناب شات Snapchat.



يعتبر امتداداً لاستراتيجيتنا للاستثمار الشخصي في مجال التكنولوجيا الحديثة عن طريق شركات رائدة مثل حلول التنقل (ليفت Lyft)، التجارة الالكترونية (جى دى دوت كومJD.com)، ومواقع التواصل الاجتماعي (توتيرTwitter)"، وفق ما أوردت صحيفة (اليوم السابع).



وأضاف الأمير الوليد بن طلال: "إن سناب شات Snapchat هي واحدة من أكثر منصات وسائل التواصل الاجتماعي ابتكاراً في العالم، ونعتقد أنها بدأت للتو في تخطي سطح إمكاناتها الحقيقية".



وفي عام 2015، أجرى الأمير الوليد مباحثات مع كل من السيد إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات، والسيد عمران خان، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، عندما زارا الرياض لاستكشاف فرص الاستثمار والأعمال المستقبلية.



ومن جهة أخرى، تُعتبر شركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال آل سعود، أحد أكبر المستثمرين الأجانب في العالم، وقد امتدّ نشاطها الاستثماري، ليشمل أهم الشركات التي تتميّز دولياً بأداء عالٍ في مجال الاستثمار في العلامات التجارية العالمية، والتي تشتهر بمصالحها الإقليمية الاستثمارية والاستراتيجية.



وقال الأمير: "إن استثمارنا في شركة سناب شات Snapchat