شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتراجع: قصف غزة أمس ناجم عن سُوء فهم

الجيش الإسرائيلي يتراجع: قصف غزة أمس ناجم عن سُوء فهم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن تقديرات جيش الاحتلال تشير إلى أن الحادث الذي وقع أمس الثلاثاء، والذي استشهد فيه عنصران من حركة حماس، ناجم عن سوء فهم، لافتاً إلى أن النيران التي تم في أعقابها إطلاق قذيفة إسرائيلية على موقع حماس، لم تكن موجهة إلى جنود الجيش الإسرائيلي، وإنما كانت جزءاً من مراسم الاحتفال التي أقامها الجناح العسكري لحماس.

وحسب القناة، فقد كانت قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي، تعمل في المنطقة، عندما سمعت أصوات طلقات نارية، وقدرت بأنها كانت محاولة هجوم من قبل قناصة، وقررت إطلاق قذيفة دبابة على الموقع الذي شوهد فيه ناشطان من حماس.

وكشف تحقيق أولي أن إطلاق النار وقع على بعد كيلومترين من مكان عمل الجنود، ومع ذلك يُحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن نتائج الحادث لحركة حماس.

وقال الجناح العسكري لحركة حماس إن "ادعاءات إسرائيل بإطلاق النار على جنودها كاذبة، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث وعواقبه."

وحسب القناة، يسود التقدير بأنه لو توفرت معلومات مسبقة عن الحادث، لما سمح كبار المسؤولين في الجيش بإطلاق النار، ولأن إطلاق النار كان باتجاه إسرائيل، وليس إلى الغرب، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن قرار الرد وإطلاق نيران الدبابة كان صحيحًا، ويتقبل الجيش رواية حماس، بأن إطلاق النار تم كتدريب خلال الاحتفال، وليس هجومًا معادياً.

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