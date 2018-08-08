رغم نفيه الإدلاء بأي تصريحات.. اتحاد الجاليات الفلسطينية يُهاجم جمال محيسن

رام الله - دنيا الوطن

علق اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية، على تصريح منسوب لجمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمسؤول السابق لأقاليم فتح الخارجية، والذي تحدث فيه عن وحدة الجاليات الفلسطينية في الخارج، معتبراً أن وجود الرفيق تيسير خالد على رأس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية منذ نشأتها عطل وأعاق هذه الوحدة.



وقال الإتحاد، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تجاربنا وخبرتنا طيلة السنوات الماضية، تكشف زيف هذا الإدعاء الذي يدعيه محيسن، بل على العكس تماماً، فقد كان محيسن شخصياً هو السبب الرئيس والمعطل والمحرض على وحدة الجاليات في أوروبا، عندما كان يشغل مسؤول أقاليم فتح الخارجية، ولا نكشف سراً حين نوضح أنه وبمجرد إقالة محيسن من أقاليم فتح الخارجية، استطاعت الإتحادات الثلاث الرئيسية في أوروبا عقد سلسلة لقاءات تحت رعاية ومبادرة ودعم دائرة شؤون المغتربين في كل من بروكسل وبرلين، لمناقشة المبادرة الوطنية، التي أطلقتها الدائرة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني لتوحيد الجاليات الفلسطينية في أوروبا.



وأضاف اتحاد الجاليات، أن وحدة الجاليات الفلسطينية ممكنة عندما يتخلى محيسن عن عقلية الاستحواذ والسيطرة على الجاليات، بهدف إلحاقها بأقاليمه الخارجية لتجيير عملها ونشاطها لصالح سياسة سلطته وقيادته التي أثبتت فشلها وجرت بمفاوضاتها العبثية الكوارث على قضية شعبنا، وما نراه اليوم من راعي هذه المفاوضات (الأمريكان) من تنكر لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية، لهو دليل على الرهان والخط والأسلوب الفاشل لمحيسن وقيادته.



وفيما يتلعق بدعوة محيسن لأهمية بقاء الجاليات مع منظمة التحرير، وليس وزارة الخارجية الفلسطينية، أشار الاتحاد، إلى أن هذه الصحوة المتأخرة، التي نادت بها الجاليات الفلسطينية طيلة السنوات الماضية، وخاضت لأجلها دائرة شؤون المغتربين صراعاً كبيراً مع وزارة الخارجية وسفاراتها التي تسببت بانقسام حاد في صفوف الجاليات الفلسطينية، بسبب تدخلات بعض سفرائها السلبية، وأكبر دليل على ذلك، ما حدث في أمريكا اللاتينية من انقسام اتحاد الفيدراليات الفلسطينية كوبلاك، ولجوء وزارة الخارجية لتعيين موظف في إحدى سفاراتها كرئيس للكوبلاك، وشحن العداء والشحناء مع أكبر جالية فلسطينية في العالم في تشيلي.



ووجه الاتحاد، الدعوة لمحيسن إلى الشروع في توحيد الجاليات بعد توليهم دائرة شؤون المغتربين، مانحاً محيسن الوقت المريح والسنوات السماح للتفضل وإبتداع أساليبه السحرية في توحيد الجاليات الفلسطينية.





