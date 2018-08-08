شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن شركة الخطوط الجوية الكويتية: وافقت على تعويض مواطنة إسرائيلية، بعد أن رفضت في العام الماضي بيع تذكرة سفر من مطار هيثرو إلى تايلاند لها بسبب جنسيتها، فيما لم يفصَح عن حجم التعويضات.



والجدير بالذكر، أن العالِم والمسؤول الاستخباري الإسرائيلي البروفيسور يوفال نئمان، كان قد كشف النقاب عن أن هيئة الاستخبارات في جيش الاحتلال، هي التي بادرت إلى إنشاء الشركة الكويتية في خمسينيات القرن الماضي.وحسب نئمان، كان الغرض من ذلك، إتاحة إدخال الجواسيس إلى مصر، إذ إن الشركة كانت تسيّر ثلاث رحلات أسبوعية من الكويت إلى القاهرة.