عربي

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي أكثر من 130 عنصراً من جماعات الحوثي مصرعهم، فيما أصيب المئات، خلال المعارك التي اندلعت مع قوات الجيش الوطني اليمني، وضربات مقاتلات التحالف العربي، خلال الأسبوع الماضي.

ففي الحديدة، قصفت بارجة تابعة لقوات التحالف مواقع عدة لجماعات الحوثي غرب مدينة الحديدة، تستخدمها نقاط مراقبة، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

يأتي ذلك بالتزامن مع إسناد جوي متواصل من طائرات التحالف لقوات الجيش الوطني والمقاومة في المواجهات المتواصلة مع الحوثي في مناطق شرقي مركز مديرية التحيتا، وشمال شرق مديرية الدريهمي، استكمالاً لعملية التمشيط الواسعة التي تقوم بها قوات الجيش.

وفي صعدة، سيطر الجيش اليمني بدعم التحالف أمس على منطقة الملاحيط.

قائد لواء العروبة اللواء عبد الكريم السدعي كشف لـ"العربية" بأن الجيش نجح في فرض سيطرته على الطريق المؤدي من صعدة إلى حجة.

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