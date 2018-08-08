مسلحون مجهولون يحرقون مدرستين للبنات في باكستان





ففي يوم الجمعة، قام مسلحون من جماعات مجهولة بإحراق 12 مدرسة في منطقة قيلقيت بالتستان، شمالي باكستان.



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام محلية، أن مدرستين للبنات، أُحرقتا في مقاطعة بلوتشستان جنوب غرب باكستان ليلة الثلاثاء.وتقع المدرستان بمنطقة بينشن بالمقاطعة، ولم تقع إصابات بين الفتيات، لأن حرق المدرستين تم خلال الليل، حيث لا طالبات ولا أساتذة فيهما، بحسب ما جاء على موقع (شبكة الصين).وقالت الشرطة: "إن أفراد جماعات مسلحة مجهولين، هم الذين قاموا بإحراق المدرستين وما فيهما من أثاث، ثم لاذوا بالفرار من الموقع"، فيما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.يذكر، أن هذا هو ثاني حادث من نوعه؛ لمهاجمة وإحراق منشأة تعليمية في باكستان خلال الأيام القليلة الماضية.