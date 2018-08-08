بسبب خلافات واشنطن وأنقرة.. الليرة التركية تترنح

وطبّقت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية والمكسيك وكندا، بنسبة 25 في المائة، وعلى الألمنيوم بنسبة 10% حيث شمل القرار تركيا أيضاً.









وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التي فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار، وأكدت مصادر في وزارة الاقتصاد التركية، أن تركيا لجأت إلى هذه الخطوة بعد فشل محاولاتها مع الجهات الأميركية لاستثناء المنتجات التركية من الرسوم الإضافية.

رام الله - دنيا الوطنتراجعت الليرة التركية، إلى مستوى قياسي جديد على وقع التوتر بين أنقرة وواشنطن، وإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا، تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.وحسب صحيفة (الشرق الأوسط)، فقد لامست العملة التركية مستوى قياسياً منخفضاً عند 5.18 ليرة مقابل الدولار أمس، وبحلول الساعة 9:41 بتوقيت غرينتش بلغت الليرة 5.1750 مقابل الدولار.وتأتي المراجعة التي أعلنها مكتب الممثل التجاري الأميركي، يوم الجمعة الماضي، بعد أن فرضت أنقرة رسوماً على سلع أميركية، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم.وردّت تركيا بقرار فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع الأميركية المنشأ، منها الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية.وساءت العلاقات بين البلدين نتيجة خلافات تتعلق بالسياسات المتبعة تجاه سوريا، وتصاعد الخلاف بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا، وهو ما أدى لتفاقم خسائر الليرة التركية، التي فقدت أكثر من ربع قيمتها هذا العام.