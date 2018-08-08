حماس مرنة أمام الورقة المصرية المُعدلة وإسرائيل تضع شرطاً جديداً لرفع الحصار

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن وفد حركة حماس، سيغادر قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى القاهرة؛ لإبلاغ القيادة المصرية بموقف الحركة من المصالحة، والتهدئة، وصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.



وعن صفقة محتملة لتبادل الأسرى بين (حماس) وإسرائيل، قالت المصادر، حسب الصحيفة: إن مصر تؤيد تماماً مطلب الحركة إطلاق الأسرى المحررين في إطار (صفقة شاليط) عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الأربع الأخيرة، قبل الشروع في أي مفاوضات.







وأكدت الصحيفة، أن حماس ترفض الإدلاء بأي معلومات عن الإسرائيليين الأربعة الأسرى لديها، قبل إطلاق نحو 65 أسيراً أعادت إسرائيل اعتقالهم.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر في حماس لم تُسمها، أن الحكومة الإسرائيلية، وضعت شرطاً جديداً لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، مطالبة بمعلومات عن أسراها لدى حماس.وأضافت الصحيفة، أن مصر نقلت الشرط الإسرائيلي إلى حماس التي رفضته، وطالبت بالإفراج عن الأسرى المحررين في صفقة شاليط (وفاء الأحرار)، في مقابل أي معلومات عن الأسرى الإسرائيليين.وحسب الصحيفة، فقد كشفت مصادر قيادية فلسطينية مطلعة للصحيفة في غزة، أن وفد حماس، الذي يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي من الخارج صلاح العاروري، ويضم عضوي المكتب السياسي من غزة خليل الحية، وروحي مشتهى، سيبلغ رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير اللواء عباس كامل، ومساعديه بمواقف الحركة التي توافَق عليها أعضاء المكتب السياسي، بعد سلسلة اجتماعات داخلية مطولة عقدوها منذ الخميس الماضي، وأخرى مع الفصائل الفلسطينية، وقالت إن لدى الحركة "مرونة تجاه الورقة المصرية المعدلة للمصالحة، وستبلغ مصر بموافقتها عليها".وعلى صعيد التهدئة، كشفت المصادر أن (حماس) ترفض الطرح والشروط الإسرائيلية، وقالت: إن وفد الحركة، سيبلغ مصر بالموافقة على تهدئة تعيد الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتها عليه عام 2007.وأضافت، أن الحركة ترفض التهدئة في مقابل عودة الأوضاع إلى ما قبل انطلاق مسيرات العودة في 30 آذار/ مارس الماضي، أو وفقاً لاتفاق التهدئة عام 2014 الذي وضع حداً لحملة "الجرف الصامد" الإسرائيلية على القطاع، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تمنع توريد 65 صنفاً من المنتجات والمواد الخام قبل حملة عام 2014، أما الآن فتمنع 165 صنفاً.