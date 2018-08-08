دولي

زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعاً لمعالجة الأسماك

زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصنعاً لمعالجة الأسماك
رام الله - دنيا الوطن
قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الأربعاء، بزيارة تفقدية إلى مصنع لتخمير الأسماك في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد.

ودعا كيم جونغ أون، حسب وسائل إعلام رسمية شمالية، العمال إلى الاستماع عن كثب لمطلب الناس، وتوفير سلع عالية الجودة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وقدم كيم "التوجيه الميداني" إلى مصنع "كومسانفهو" لتصنيع الأسماك في مقاطعة جنوب هوانغاي الشمالية.

وقال إنه من الضروري الاستفادة من موارد البحر الغربي لإنتاج الأسماك المخمرة، وغيرها، وبيعها للمواطنين في العاصمة والمنطقة الساحلية الغربية.

وتعرف المنشأة باسم أول مصنع مستحدث لمعالجة الأسماك في كوريا الشمالية، يديره الجيش، علماً بأن كيم زار المصنع عندما كان قيد الإنشاء في آذار/ مارس 2015، وفي كانون الثاني/ يناير 2017.

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