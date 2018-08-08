كشفت أهم بنوده.. (الأناضول): اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل برعاية دولية قريباً

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (الأناضول) التركية، إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل في نهاية مفاوضات التهدئة الجارية بينهما برعاية مصرية وقطرية وأممية.



ونقلت الوكالة، عن مسؤول قيادي في حركة حماس لم تسمه، أن المفاوضات الجارية بين الجانبين، ستختتم بحلول نهاية آب/أغسطس الجاري، مضيفاً: "الطرفان سيختبران بعضهما على مدار الأسبوعين المقبلين".وأوضحت الوكالة، أن مصر والأمم المتحدة، تتوسطان من أجل المفاوضات، وأن قطر وتركيا تلعبان دوراً فعالاً فيها.وحسب الوكالة، فإن الاتفاق سينص على فتح دائم لمعبر رفح، وتخفيف إسرائيل لحصارها الذي تفرضه على (معبر كرم أبو سالم) المخصص لاستيراد وتصدير البضائع التجارية من وإلى إسرائيل، وتأسيس ميناء ومطار في سيناء، يستطيع سكان غزة استخدامهما.كما وينص الاتفاق، وفق الوكالة، على وقف إطلاق النار لمدة خمس سنوات، وإطلاق سراح أربعة إسرائيليين أسرى لدى المقاومة، كما سيتوقف الفلسطينيون بموجب الاتفاق عن إرسال بالونات وطائرات ورقية حارقة من غزة باتجاه إسرائيل.