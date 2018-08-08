في تطور سريع للأزمة.. قرار سعودي جديد ضد كندا

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رام الله - دنيا الوطن
أعلن الدكتور فهد بن إبراهيم التميمي، الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا، اليوم الأربعاء، أن الملحقية أوقفت برامج علاج المرضى السعوديين في كندا، وتعمل على نقلهم إلى مستشفيات خارجها، وذلك وسط خلاف دبلوماسي متصاعد بين البلدين.

وقال التميمي في تصريح صحفي: "إن الملحقية أوقفت جميع برامج العلاج في كندا، وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات أخرى خارج كندا، تنفيذاً لتوجيه المقام السامي الكريم"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضح، أن الملحقية تسعى لضمان سلامة المرضى السعوديين، الذين يتلقون علاجهم في كندا مع مرافقيهم، وإكمال علاجهم في أماكن أخرى، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وكانت الحكومة السعودية، قد استدعت، يوم الأحد الماضي، سفيرها في أوتاوا، ومنعت سفير كندا من العودة إلى الرياض، وفرضت حظراً على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة، منددة بكندا لحثها على الإفراج عن نشطاء حقوقيين، واتهمت الرياض أوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية".

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