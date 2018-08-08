الأردن تُلغي الرسوم على حاملي جوازات السفر المؤقتة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة العمل الأردنية، أن حاملي جوازات السفر المؤقتة وأبناء الأردنيات مُعفون من رسوم تصاريح العمل.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الخطيب، إن الرسوم التي تُطلب من حاملي جواز السفر المؤقت وأبناء الأردنيات "رسوم تدقيق" قيمتها 10 دنانير فقط، وفق ما أوردت صحيفة (القدس).وأشار الى أن الرسوم، تُدفع بعد موافقة جهة العمل، وأن جهة العمل تقوم بإجراءات التصريح للعامل في مؤسستها.وفيما يتعلق بالعمل في التعليم الخاص، أوضح أنه يتم الموافقة عليها بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية والتعليم الخاص.وأشار الخطيب إلى أنه لا توجد رسوم تصريح عمل قيمتها 300 دينار، مبيناً أن رسوم التصاريح للعمالة الوافدة بالقطاع الزراعي في حالة الاستقدام 320 دنانيراً، وباقي القطاعات 520 ديناراً.