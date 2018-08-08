وزير إيراني ساخراً من ترامب: لسنا بمسابقة لملكات الجمال

رام الله - دنيا الوطن

سخر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومطلبه بتحقيق السلم العالمي، حيث قال في تغريده له على توتير: "إننا لسنا في مسابقة لملكات الجمال".



وأكد ظريف تعقيبًا على أقوال ترامب، بأن "العلاقات الدولية ليست مسابقة لملكات الجمال، وفيها الكليشيهات حول الرغبة بالسلام العالم، وليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها شخص حربجيّ أنه يشنّ الحرب لأجل "السلم العالمي"، وفق ما أورد تلفزيون (i24news).يذكر، أن ترامب كان يُدير مسابقات جمال في الولايات المتحدة، وكان أحد حكام هذه المسابقات التي كان يرعاها، وأثارت الكثير من الجدل، بل وأكسبته شُهرة وثروة لا يُستهان بها.وقال ترامب في تغريدة على (تويتر)، إن "العقوبات الإيرانية فُرضت رسمياً، هذه العقوبات هي الأكثر إيذاء التي يتم تطبيقها على الإطلاق، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، سيتم تشديدها إلى مستوى جديد".وأضاف: "أن أي جهة تتعامل تجارياً مع إيران لن يكون بإمكانها التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة، لا أسعى إلى شيء أقل من السلم العالمي".