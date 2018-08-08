مصدر لـ "دنيا الوطن": توقعات بمُغادرة وفد حماس قطاع غزة اليوم

خاص دنيا الوطنأفاد مصدر خاص لـ"دنيا الوطن" أنه من المتوقع، أن يُغادر وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر (معبر رفح البري).يشار إلى أن وفد حماس بالخارج، والمكون من صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، وأعضائه عزت الرشق، وحسام بدران، وماهر صلاح، قد وصولوا إلى قطاع غزة يوم الخميس الماضي، عبر (معبر رفح البري).وقد اجتمع الوفد خلال زيارته للقطاع، بالفصائل الفلسطينية؛ لبحث ملفات المصالحة، بالإضافة إلى كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية.وفي تصريح سابق لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد فيه أن وفد الحركة، سيعود الى العاصمة المصرية القاهرة، حاملاً معه رؤية الحركة لكل الملفات التي تم طرحها خلال زيارته.