الرجوب: المجلس المركزي سيُقر استراتيجية وطنية ترتكز على الشراكة الكاملة

رام الله - دنيا الوطننفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، أن يكون هناك قرار بقبول استقالة الدكتور ناصر القدوة من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، مؤكداً أنه ما زال يتمتع بعضويته، التي اكتسبها من خلال مسيرته الشخصية ومسارها التنظيمي.وأوضح الرجوب بأن موضوع استقالة الدكتور القدوة في المراحل الأخيرة لعودته لممارسة دوره القيادي في الحركة ولجنتها المركزية، صاحبة الحق والولاية لقيادة الحركة ومؤسساتها وأجهزتها وأطرها، بحسب تصريحاته لوكالة (وفا).ودعا اللواء الرجوب الفتحاويين والمؤمنين بالوطنية الفلسطينية إلى الالتفاف حول قيادة الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس؛ لتجاوز هذا المنعطف الأخطر في تاريخ قضيتنا، مؤكداً أن الإرادة الفتحاوية، حتماً ستنتصر بصلابة موقفها المرتكز على مسيرة حافلة بالثبات.ووجه التحية لشعبنا وقواه السياسية، وقال: "آمل أن تشاركنا هذه القوى محطة المجلس المركزي لإقرار استراتيجية وطنية ترتكز على الشراكة الكاملة لكل قوى الفعل الوطني الفلسطيني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؛ لنودع إلى الأبد حالة الانقسام".