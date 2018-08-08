قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت خمسة مواطنين.جاء ذلك خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوات الجيش الاسرائيلي لمناطق الضفة الغربية.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي عمليات اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين من جانب، ومصادرتها للأسلحة والأموال بزعم انها مخصصة لتمويل العمليات من جانب آخر.