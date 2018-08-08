شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين بالضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت خمسة مواطنين.

جاء ذلك خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها قوات الجيش الاسرائيلي لمناطق الضفة الغربية.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي عمليات اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين من جانب، ومصادرتها للأسلحة والأموال بزعم انها مخصصة لتمويل العمليات من جانب آخر.

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