العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.67 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 5.18 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.27 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل: 3.67 شيكل.
الدينار الأردني مقابل: 5.18 شيكل.
اليورو الأوروبي مقابل: 4.27 شيكل.
الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.
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