العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي:الدولار الأمريكي مقابل: 3.67 شيكل.الدينار الأردني مقابل: 5.18 شيكل.اليورو الأوروبي مقابل: 4.27 شيكل.الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.