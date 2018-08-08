شؤون فلسطينية

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي مقابل: 3.67 شيكل. 

الدينار الأردني مقابل: 5.18 شيكل. 

اليورو الأوروبي مقابل: 4.27 شيكل. 

الجنيه المصري مقابل: 0.20 شيكل.

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