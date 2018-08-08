شؤون فلسطينية

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة

الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية لطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2018/08/09: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/08/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2018/08/11: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 29-20 31-22 32-22 بيت لحم 29-20 31-22 32-22
رام الله والبيرة 27-19 29-21 30-21 طولكرم 31-24 33-25 34-25
نابلس 31-21 33-23 34-23 قلقيلية 31-24 31-24 34-25
جنين 33-23 35-24 36-24 سلفيت 29-20 31-22 32-22
طوباس 33-23 35-24 36-24 روابي 31-21 33-23 34-23
الخليل 28-19 30-21 31-21 غزه 30-25 32-26 33-26
أريحا 39-27 41-28 42-28 خانيونس 30-25 32-26 33-26
الأغوار الشمالية 37-25 39-26 40-26 رفح 31-24 33-25 34-25

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