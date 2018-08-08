خضوري تعلن أسماء الفائزين بأفضل رسالتي ماجستير في مجالي الرياضيات والفيزياء

محاور اليوم الثالث

تخلل اليوم الثالث جلسة للفيزياء تضمنت عدد من الأوراق العلمية المتخصصة فناقش د. أحمد حجيرات من جامعة هيديلبيرغ ورقة علمية بعنوان" ماذا حدث قبل الانفجار العظيم؟ ولماذا تعد الثقوب السوداء غير متلائمة مع الكون المأهول؟" بالإضافة إلى محاضرة تلقي الضوء على ان الجمل لها حدود لصلاحيتها سواء كانت في الدين ام في العلوم ولذلك يجب ان يكون دائما حيز من الحرية وعدم اليقين في استخدامها، بينما قدم د. عقيب معين من جامعة الإمارات العربية المتحدة دراسة باستخدام أمواج موجية متعددة لانفجارات شعاع جاما (GRBs): المنبع الفضائي لانفجارات شعاع جاما وموجات الجاذبية وعلاقتها بالثقوب السوداء، واستعرض د. محمود الستيتي من جامعة أيكس مرسيليا في فرنسا دراسة تهدف إلى التعرف على جسيمات ذات تماثل عالي لهما نفس إشارة ليبتونين أو ثلاث ليبتونات في مرحلتها النهائية من خلال أطلس، وناقش د. علان ضراغمة من جامعة النجاح الوطنية ورقة علمية حمت عنوان" تأثير تركيز الرابط والقوة الضاغطة على أداء المواسعات المثالية المصنوعة من الكربون على مستوى النانو"، وناقشت منار عامر دراسة تطرقت إلى الفوتونات المنبعثة في المواسع الحراري نتيجة لتفاعل الانحلال التناقصي B0→K 0e+e-، ومن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية قدم د. نضال دويكات ورقة بعنوان" تطبيقات كروم 39 ميروفيلم للتمييز السريع بين مصادر جسيمات الفا".وقدم د. سالم أبو مصلح من جامعة فلسطين في غزة ورقة بعنوان أدوات رياضية واعدة للجوانب والحيثيات النووية، فيما استعرض د. جينس هارتينج من مركز يوليش للأبحاث في معهد هيلمهولتز للطاقة المتجددة في ألمانيا حول فصل وتكوين الجسيمات العالقة باستخدام القوة العرية، المغناطيسية والكهربائية، ومن جامعة فلسطين التقنية-خضوري قدم د. رامي عمرو دراسة بعنوان " تأثير العشوائية على الديناميكا الذاتية والتجاوبية للخلايا الحسية الشعرية"، بينما قدمت د. مرام طالب من الجامعة العربية الأمريكية ورقة علمية حول العبو الكمي الميكاانيكي والقفز المترابط للحواجز في مركب (ZnSe) ومن الأمريكية أيضا قدم د. ميسم عبد الله ورقة بعنوان التوصيل الضوئي على السطح ما بين (ZnS) و (GaSe) ، ومن جامعة النجاح الوطنية قدم د. علي محمود دراسة بعنوان "مغنطة النقطة الكمية في (GaAs) الموسومة بحصر غاوسي الشكل"، كما قدم د. رائد جرادات من الجامعة ذاتها ورقة حول الخصائص المرونية والحرارية للهيدرايدات القلوية.فيما ضمت جلسة الرياضيات مشاركات دولية عدة شملت ورقة بحثية لستيفن بيجينت من الكلية الجامعية في لندن بعنوان " التوازن المتعدد بالأنظمة البيولوجية الحيوية"، وقدم لؤي العبادي من جامعة الشارقة في الامارات العربية المتحدة ورقة بحثية بعنوان "تقدير مقاييس بياسن غير المعلمية للفوضى"، فيما قدم ماريو ليفيبفرو من جامعة بوليتكنيك مونتريال في كندا مداخلة حول "الحلول التامة للتحكم الأمثل"، وقدم روري ألين من جامعة جولدسميث في لندن في المملكة المتحدة مداخلة بعنوان" كسر حاجز F: كيف يمكن استخدام التمييز البصري في المفاهيم الاحصائية الارثذوكسية"، بالاضافة الى حسن حمدان من جامعة جيمس مديسون في الولايت المتحدة الأمريكية الذي قدم ورقة بحثية ت حت عنوان" تقدير متوسطات التباين للمخلوطات الطبيعية".وفلسطينياً قدم عبد الرحيم موسى من جامعة بيرزيت ورقة بحثية بعنوان" الاستهلاك والاستثمار المثالي والتأمين على الحياة في ظل التقلبات الإقتصادية"، ومن جامعة بولوتكنك فلسطين قدم كل من ماهر الجابري مداخلة حول"نموذج الإهتزاز الحركي والتوازن لفردش"، بالاضافة الى ورقة بحثية لإياد الحريبات بعنوان "العمليات الثنائية على رسوم المصفوفات"، واستعرض عدنان سلقان من جامعة النجاح الوطنية "طريقة لتقدير حجم التعداد السكاني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة مع التطبيق على بيانات التعداد"، ومن جامعة بيرزيت استعرض حسن أبو حسن "محددات نجاح الطلاب في جامعة بيرزيت"، ومن الجامعة نفسها قدمت بتول رداد بحثاً بعنوان "ديناميكيات وتشعبات المعادلات الثانية للفروق النسبية"، بالاضافة الى من جامعة فلسطين التقنية خضوري التي شاركت ببحث بعنوان " مقارنة بين الشبكات العصبية والانحدار اللوجستي في التنبؤ بمرض انفلونزا الخنازير" قدمته شهد حرزالله، وصالح سالوس الذي استعرض بحث "حساب سريع لاسترجاع المصفوفات n بناء على قواعد ثابتة مؤكدة، وختاماً بجامعة القدس المفتوحة حيث قدم وسام سمارة بحثاً بعنوان "أهمية الرياضيات والاحصاء في الاقتصاد الفلسطيني".يذكر أن فعاليات المؤتمر اطلقت يومى الاحد 5/8/ 2018 تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وبتنظيم من جامعة خضوري التعاون مع الجامعات الفلسطينية، ويتضمن أكثر من 125 مشاركة علمية من خبراء وباحثين وطلبة دراسات عليا من جامعات فلسطين وجامعات عالمية وعربية شملت الأردن والسعودية والإمارات وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا وايرلندا والهند وفرنسا واوكرانيا.