الجامعة الإسلامية تواصل احتفالاتها بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الآداب

رام الله - دنيا الوطناحتفلت الجامعة الإسلامية لليوم الثاني عشر على التوالي بتخريج دفعة جديدة من الفوج السابع والثلاثين "أفواج الحرية" من طلبة كلية الآداب في تخصصات: اللغة الإنجليزية، والصحافة والإعلام، والعلاقات العامة والإعلان، واللغة العربية/ صحافة، وأقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات في الجامعة، وحضر الحفل كل من: الدكتور محمد سعدي العكلوك- نائب رئيس مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وجمع من أعضاء مجلس الأمناء والجامعة، والدكتور رائد صالحة- عميد كلية الآداب، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية، ولفيف من المهتمين والمختصين، والأدباء، والعاملين في المؤسسات الصحفية، والخريجين والخريجات، وذويهم.الصرح الشامخوفي كلمته أمام حفل التخريج، قال الأستاذ الدكتور فرحات:" أبارك لكم هذه اللحظات الأجمل في حياتكم والتي جعلتنا نلتقي على أرض الجامعة الإسلامية، التي تعد منارة العلم والعلماء، والصرح الشامخ الذي أثبت أنه حاضن الأجيال وباني مستقبلهم"، مشيراً أن الجامعة تحرص على أن تواكب كل جديد في جميع المجالات، والأفضل في تقديم خدمة العلم والمعرفة للجميع.ونوه الأستاذ الدكتور فرحات أن هدف كلية الآداب هو دفع عجلة التنمية من خلال تحقيق العديد من الإنجازات في المشهد الثقافي والتعليمي والسياسي، وإعداد الكوادر البشرية في المجالات العلمية المختلفة، مضيفاً: إدارة الجامعة تسعى دائماً إلى تقديم البرامج المناسبة التي تلمس حاجات المجتمع في كل المجالات الثقافية، والإعلامية، والقانونية، والطبية، والتنموية، والاقتصادية".ودعا الأستاذ الدكتور فرحات الطلبة إلى مواصلة البحث العلمي، واستكمال المراحل التعليمية المقبلة ليرتقي الطالب بنفسه، وجامعته، ووطنه، لافتاً أن الجامعة ستبقى الداعمة الأولى لمسيرة العلم، للوصول للأهداف المنشودة التي تحققها بتكاتف جميع الجهود.منصة التخريجومن ناحيتها، أثنت الخريجة الأرجوان علاء الدين شراب في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الخريجين والخريجات على دور الجامعة المتميز الذي تبذله لبناء وتطوير منظومة البحث العلمي رغم الظروف الصعبة، وقدرت جهود الكادر الأكاديمي الذي يملك العلوم والمعرفة الواسعة، والخبرات الكبيرة، التي أوصلتهم إلى تحقيق النجاح والتفوق في دراستهم.وأشادت بدور الآباء والأمهات في التحمل والصبر، والتضحية، والعزيمة، وتقدم كافة التسهيلات لتحقيق طموحاتهم، وأوصت الخريجين والخريجات بضرورة الحرص على أن يكون عملهم هو إعمار للأرض والوطن، وأن يكونوا من دعاة الخير، ورواد الحضارة.بروتوكول التخرجوقد طلب الدكتور صالحة من نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة استكمال مراسم تخرج الطلبة بعد الإطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم جميع متطلبات التخرج.وفيما يلي أسماء الخريجين والخريجات من كلية الآداب:خريجو برنامج الدراسات العليااحمد خليل احمد اليعقوبي، احمد طلال احمد العسلي، زياد يوسف محمد السيقلي، محمد احمد محمد فوجو، محمد سالم محمد صلاح، مصعب إسماعيل محمد هشلمون، إبراهيم محمد يونس "دار موسى"، ايهاب غانم محمود شعت، صبحي توفيق حسن عبدالغفور، أيوب موسى سليمان شلط، ابراهيم فتحي يوسف المزيني، اسعد خليل محمد حمودة، اسلام وائل يوسف بدر، حمزة إسماعيل حسن أبوشنب، رامي مفيد يحيى رحمي، سامي عطاالله محمد ابوغولة، سفيان نايف حمدان الشوربجي، عز الدين خالد يوسف الرنتيسي، عز الدين محمد عبد الرحمن الغريز، محمد احمد يوسف المنيراوي، محمد ايمن صبحي جربوع، محمد عبد الفتاح عبد الغني الهمص، محمود يوسف احمد اللوح، نعمان عمر أحمد إشتيوي، محمد لامع سعدي اسعد شملخ، احمد ابراهيم يوسف شاهين، بلال حسين محمد الدباغ، خالد موسى محمد ابوالعلا، شريف بسام حسين صالحة، محمد عبد السلام محمد مسعود، محمد محمود عليان المصري، معتز ابراهيم عبدالرازق عواد، منير عوض حسين المقيد، يوسف عبد الفتاح أحمد الأسطل.خريجات برنامج الدراسات العلياأمية فايز محمود جحا، ريمان محمود حسين عبدالله، شرين خميس العبد أبوجبه، سرين خليل إبراهيم البيطار، فاطمة عبد عيسى علوان، ميادة عمر محمد زعرب، أمل محمد أحمد عليان، ختام حسين أحمد الكرنز، ربا عبدالله احمد قنوع، روان مجدي عثمان الكتري، ريما جمال رمضان سلمان، فاطمة الزهراء عمر حسين الدويك، لينا خالد رجب أبو ضاحي، مها رمضان حسن الطواشي، مها فالح نصوحي ساق الله، نسرين محمد صالح الأطرش، أحلام فرج إبراهيم العكلوك، أريج صالح شحادة أبو تيم، إيه إسماعيل عطية بحر، حنين عبد القادر جمال الهندي، حنين محمد عمر أبو سمعان، ريم عبدالفتاح سليمان زعيتر، سميه عصام إبراهيم وادي، لبنى عبد العزيز جبر أبو جلهوم، نسمه محمد سلامه أبو ضهير، ياسمين أحمد سعيد لبد.خريجو برنامج البكالوريوسقسم الصحافة والإعلامأيمن إياد عبد القادر عبد الهادي، إدريس صدقي أحمد أبو لبده، اسأمه إياد محمد العربيد، اسأمه نبيل عبدالله إسماعيل، إسماعيل ناصر محمد منصور، امجد عبد الرحيم عبد القادر جحجوح، انس سهيل سليمان الخطيب، حلمي محمود حلمي الفقعاوي، خالد داود عمر اشتيوي، صبحي حمدان هويشل المصالحة، صبحي محي الدين صبحي عزام، طارق أحمد محمد قنديل، محمد علي سالم ابو هداف، محمود سفيان سليم سمور، محمود عوض وصفي حراره، معاذ رجائي سليمان ابو النجا، وجيه طلال وجيه رشيد.قسم الصحافة والإعلام/ علاقات عامة وإعلانإبراهيم حسن احمود الهمص، انس إبراهيم حسين أبو شماله، حمزة أمين إبراهيم الشوبكي، خالد جمال يوسف المصري، خالد ممدوح محمد أبو زيد، سعدي محمد سعدي العكلوك، عبد الرحيم عبد ربه محمود الطهراوي، عبد العظيم صابر أحمد فسيفس، علاء جمال ربيع البرش، محمد بشير أمين مكي، يحيى شوقي محمد عدوان، يحيى محمد إبراهيم أبو ليله.قسم اللغة الإنجليزيةأحمد بشير حسين احمد، انس هاني أمين النزلي، إياد جهاد عبد الرحمن عابد، بشير غسان مرتضي الزهري، عطايا نافذ عطايا عليان، عطيه خالد عطيه القاضي، عماد محمد مرزوق الزهارنه، عمر لبيب محمد الطباطيبي، مؤمن عبد اللطيف محمد الحاطوم، محمد إبراهيم عبد القادر أبو دحروج، معاذ عمر جمعه صيام، يحيى منير اسعد زيدان، يوسف سامي يوسف أبو معيلق.قسم اللغة العربية فرعي الصحافةسعد فؤاد عمر البابلي، ميسرة رجب عبد شتيوي.خريجات برنامج البكالوريوسقسم الصحافة والإعلامإكرام اشرف عبد السلام طباسي، آية راجي ديبان أبو خوصة، بيسان غسان سليمان تربان، تسنيم ماهر مطر أبو لبده، جومانه نبيه علي الحداد، حنين اياد أحمد حراره، مريم إبراهيم محمود الحناوي، ميسره يوسف حسين أبو عليان، هناء صلاح محمود بهلول، وفاء خالد شحده ابو ضبعان.قسم الصحافة والإعلام/علاقات عامة وإعلانرواء فارس محمد عياد، صابرين إبراهيم راشد بركة، صابرين مروان سعيد عطاالله، علا وليد إسماعيل أبو نادي، فوزية مصطفى عبدالغني الشامى، هبه عدنان خالد حمادين.قسم اللغة الإنجليزيةأُنس نادر قدوره سعديه، إسلام محمد إبراهيم حلوق مقداد، أسماء رياض محمد البرعي، الأرجوان علاء الدين جودت شراب، ألاء محمد عبد الحميد الفراني، ألاء وائل سمير الحواجري، أميره فايز أحمد صالحه، إيمان عبد الفتاح حمدان اللوح، إيمان معين مصطفى الفار، آية سهيل جمعة نشوان، آية مسعود أحمد العقاد، آية يحيى محمود دياب، براءة كامل إبراهيم أبو يوسف، بسمه عمر إبراهيم الحمارنه، بيان أحمد سلامه عواوده، تسنيم سعد الدين عوض حرارة، تسنيم سعيد صادق الغرة، تسنيم عيسى محمود هنية، حنان ناهض إسماعيل فرحات، حنين إبراهيم عليان علي، حنين أنور مصباح عبد الغفور، دلال عبد إبراهيم القدرة، رشا عبد الرؤوف حسين طافش، رغد فضل عبد القادر حمد، رهام ماهر أحمد شرف، رهف عدلي محمد حسونة، ريم سائد صبحي حماد، ريمان سيد محمود ابو رزق، ريناد عبد القادر عبد المجيد أبو شاويش، ريهام كمال مصطفى صالح، زينب هاني مصطفى جحلش، زينه درويش مصباح عزام، سامية عامر عبد الرحمن إدريس، سمية سعد الدين عوض حرارة، سميه حيدر محمود غانم، سندس محمد محمود الأشقر، شذا رسمي محمد أبو جرير، شيماء جمال محمد الرنتيسي، صابرين عماد الدين محمود حموده، ضحى إسماعيل فايز السراج، عايشة اشرف محمود العربشلي، غدير جهاد صابر أبو سمره، فاطمه زياد محمد ابو هاشم، فاطمه محمود أحمد الزرابي، لارا أحمد حسن اللوح، لميس جميل سعيد قشطه، مرح سامي محمود علي حسين، مريم محمد حمد زغلول، ملاك أحمد محمد الهوبي، منى عوني عمران اللدعه، مها حمدي شحده الكحلوت، نور حمدي سعيد الأستاذ، نور محمود خميس حسان، هالة خالد يعقوب شاهين، هدى عيد عودة العرجاني، هديل حمدان محمد أبو هجرس، هند عاطف هاني شعشاعه، هيا اسماعيل عبد المجيد يوسف، ولاء أكرم سعيد طباسي، ياسمين زهير عباس الخالدي، ياسمين نافذ خليل أبو سمره.قسم اللغة العربية فرعي صحافةإسراء عصام أحمد البسوس، أسيل اشرف محمد داود، أماني خالد محمد رمانه، إيه حسام أحمد أبو اللبن، روان سمير عبد بدوي، سها عدنان حسن أبو شماله، صباح زكي خميس دبابش، مدلين خالد شعبان خلة، مروة عبدالله دياب صالح، مريم عبد الله سعيد جياب، هبه خضر حسني أبو شماله، هدى إبراهيم أحمد عيد، هيا سعيد عبد الله اللولو، ورد مصطفى رشيد حمدونه.