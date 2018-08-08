مجدلاني: ادارة ترامب تستمر بتقديم الدعم لإسرائيل لتمرير صفقة القرن



وقال د. مجدلاني: "لا يوجد على جدول اعمال حكومة الاحتلال واضح سوى توسيع رقعة الاستيطان، المزيد من تهويد القدس وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".





واضاف: "لن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات الموقعة، فنحن أمام وضع تتجه فيه حكومة الاحتلال نحو الفاشية، فمجمل القرارات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الاسرائيلية هي قوانين عنصرية، وأن صمت العالم أمام ذلك، ستنعكس نتائجه على المجتمع الدولي بأكمله".



واطلع د. مجدلاني "براودفوت" على جدول أعمال المجلس المركزي منتصف هذا الشهر حيث من المتوقع ان يتم بحث المسار السياسي وتطيبق قرارت المجلس الوطني في جلسته الأخيرة.





وقد بحث اللقاء اخر مستجدات المصالحة الوطنية وضرورة انهاء الانقسام.



ومن جانبه، قال براودفوت أن بلاده ما زالت تؤمن بحل الدولتين وبالقدس الشرقية عاصمة فلسطين وتسعي من أجل ذلك، مجددا رفض كندا لقرار نقل السفارة معتبرا ذلك يؤثر سلبا على الوضع السياسي.



وفي نهاية اللقاء الذي حضره عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك وعضو لجنة العلاقات الدولية والسياسية بشار العزة، تم التأكيد على مواصلة اللقاءات بين الجانبين بما يعزز العلاقات الثنائية.













رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. احمد مجدلاني خلال لقائه امس الثلاثاء، في مدينة رام الله، مع ممثل كندا المعتمد لدى دولة فلسطين "دوجلاس سكوت براودفوت"، استمرار ادارة ترامب تقديم الدعم لإسرائيل لتمرير صفقة القرن و لخلق وقائع على الأرض، هو تحدي واستخفاف بكافة القوانين الدولية، وأن ذلك له تداعيات خطيرة على المنطقة بأكملها.