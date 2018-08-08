الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز وتشهير على الفيس بوك بالخليل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة امس ملابسات جريمة ابتزاز وتشهير طالت احدى السيدات والقت القبض على الفاعل في الخليل .وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها احدى السيدات للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية وقيامه بالتشهير بها بعدما رفضت الخضوع لمطالبه، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل .وأضاف البيان، بانه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه، وبسماع اقواله اعترف بقيامه بالحصول على صور المشتكية الشخصية وابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر هذه الصور وعندما رفضت ذلك قام بدبلجة فيديو مسيء لها ونشره على الفيس بوك بهدف الإساءة لسمعتها والنيل منها.هذا واكد البيان على توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .