وزير الصحة يعلن بدء بناء مستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة د. جواد عواد عن بدء بناء مستشفى الرئيس محمود عباس الحكومي في مدينة حلحول، امس الثلاثاء.وقال الوزير عواد في بيان صحفي صادر عن مكتبه، اليوم، إن أعمال البناء بدأت أمس في المستشفى، بعد أن سلمت وزارة الصحة الموقع للشركة التي رسا عليها العطاء.وأضاف أن شركة الأخوة العرب هي التي ستقوم ببناء وتشطيب المستشفى، والذي سيكون المستشفى الخامس في محافظة الخليل، ليخدم شريحة كبيرة من المواطنين شمال الخليل، ويخفف العبء عن المستشفيات الأخرى في المحافظة.وأوضح أن مساحة المستشفى ستكون 6500 متراً، وبناء على الاتفاقية الموقعة مع شركة الأخوة العرب، فإن الانتهاء من البناء والتشطيب سيكون بعد عامين من تاريخ امس.وأضاف وزير الصحة أن ورشة البناء الضخمة في الكوادر والمراكز والمستشفيات التي تتم حالياً في وزارة الصحة سيكون لها أثراً ملموساً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى توطين الخدمات الصحية وتقليص فاتورة التحويلات الطبية.يشار إلى أن 13 مستشفى حكومياً عاملاً بالضفة الغربية إضافة إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، و13 مستشفى حكومياً في قطاع غزة، وقد تم الانتهاء من بناء مستشفى الرئيس هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا والذي سيتم افتتاحه قريباً،إضافة إلى مستشفى دورا الحكومي الذي بدأ بناؤه قبل أشهر، إضافة إلى مشروع بناء المستشفى الهندي في بيت ساحور بتكلفة حوالي 40 مليون دولار بتمويل من الحكومة الهندية.