صيدم: نفخر بتميز المعلم الفلسطيني على المستوى الدولي

رام الله - دنيا الوطنعبر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم باسم الأسرة التربوية عن فخره واعتزازه بالمعلم الفلسطيني الذي يعزز حضوره وتميزه على المستوى الدولي، مؤكداً نجاعة نظام التعليم الفلسطيني الذي يرفد السوق المحلية والدولية بالكفاءات النوعية ذات الخبرات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه، امس، وفد وزارة التعليم الكويتية المكلف بإجراءات التعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في دولة الكويت الشقيق، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية الفلسطينية د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي.وأكد صيدم على العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والكويتي والممتدة على مدى عقود طويلة؛ مقدماً شكره للكويت قيادةً وحكومةً وشعباً لدعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية، وبشكل خاص الثقة بالمعلم الفلسطيني للعمل في دولة الكويت نظراً لخبراته وكفاءته.من جهته، أعرب الوفد عن سعادته بحفاوة الاستقبال لدى دولة فلسطين ووزارة التربية، مجدداً الإشادة بتميز المعلم الفلسطيني الذي أثبت نجاحه في الكويت وفي مختلف المحافل، إذ أكد الوفد توفير الدعم اللازم لتعزيز حضور المعلم الفلسطيني.