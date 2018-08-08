مجدلاني يثمن دعم الحكومة الصينية لوكالة (أونروا) بقيمة 2.35 مليون دولار



وثمن د. مجدلاني توقيع اتفاقية دعم وتمويل مع الحكومة الصينية، لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين بقيمة 2.35 مليون دولار.



وتابع د. مجدلاني هذا الدعم ليس غريبا على جمهورية الصين التي تنتصر للقضية الفلسطينية، رغم كل المحاولات الأمريكية لشطب (أونروا).



ودعا د. مجدلاني الدول إلى الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه (أونروا) التي تعاني من عجز مالي نتيجة الحصار الامريكي،

مجددا القول أن قضية اللاجئين هي قضية سياسية وعلى الاحتلال وإدارة ترامب الشريك الراعي لإرهاب الاحتلال دفع كافة تكاليف هذا الاحتلال بل وانهاءه لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.



رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنةالتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، على عمق العلاقات الفلسطينية الصينية، التي تتطور حيث تنظر الصين بقلق شديد لمحاولات تصفية وكالة (أونروا).