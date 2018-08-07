شؤون فلسطينية

شاهد: كتائب القسام تُكذّب رواية الاحتلال حول جريمة اغتيال السيلاوي ومرجان

شاهد: كتائب القسام تُكذّب رواية الاحتلال حول جريمة اغتيال السيلاوي ومرجان
رام الله - دنيا الوطن
نشر موقع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) في ساعة مأخرة من مساء الثلاثاء، فيديو تُكذّب رواية الاحتلال الاسرائيلي حول اطلاق الشهيديْن عبد الحافظ السيلاوي واحمد مرجان النار تجاه قواته صباح اليوم الثلاثاء شمال قطاع غزة.

وقد أوضح الفيديو، أن الشهيدين السيلاوي ومرجان كانا على البرج الذي استهدفه الاحتلال الاسرائيلي، وقد كانا في اطار المناورة التدريبية.

كما أظهر الفيديو الذي نشره القسام على موقعه، لحظة استهداف الشهيدين من قبل مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، بدمير البرج واستشهاد السيلاوي ومرجان.

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت اليوم الثلاثاء، موقعا تابعا لكتائب القسام شمال القطاع، مما اسفر عنه استشهاد عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما.

 

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