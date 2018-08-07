الهندي: قضية الهدنة لا تخص حماس وحدها.. إسرائيل تتهرب من الحوار والسلام

أكد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، أن الهدنة طويلة الامد مع الاحتلال الاسرائيلي، قضية لا تخص حركة حماس وحدها، بل كل الفصائل والشعب الفلسطيني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حماس لا تأخذ قراراً إلى بالرجوع لفصائل المقاومة.





وقال الهندي خلال لقاء له عبر شاشة تلفزيون (الميادين) مساء اليوم: "التهدئة الميدانية مرتبطة على الارض وليس فيها لما يدعو للحرج، ونرفض التهدئة الطويلة مقابل التحسينات".





وأضاف: "لا نقبل بمقايضة المعاناة بمقابل تحسينات انسانية، ونرفض تهدئة طولة الامد، كما اننا نرفض توقف المقاومة مقابل هدنة طويلة، فنحن نتمسك بحقوقنا وثوابتنا، حيث أننا حركة مقاومة، ولدينا استعداد قوي للحفاظ على المقاومة، والقدس هو المحور الاساسي لدينا".





وفي السياق، أوضح الهندي، أن الهدنة طولة الامد مع الاحتلال وملف الاسرى له ثمن مختلف غير الأمور الإنسانية، معتبرا في الوقت ذاته أن إسرائيل دولة تقوم على الإرهاب وتتهرب من الحوار والسلام.





وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الهندي: "التقينا في موسكو مع المسؤولين الروس وأخبرناهم وجهة نظرنا حول المصالحة الفلسطينية الداخلية"، معتبرا في الوقت ذاته أن روسيا دولة مهمة تريد ان يكون لها دور في حل أزمات المنطقة.

وكان ميخائيل بوغدانوف وزير الخارجية الروسي، قد ناقش مع وفد الجهاد الإسلامي في موسكو، الوضع في غزة والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية.

رام الله - دنيا الوطن