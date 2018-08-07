شؤون فلسطينية

التربية: استمرار قبول طلبات المعلمين الراغبين بالعمل في الكويت

التربية: استمرار قبول طلبات المعلمين الراغبين بالعمل في الكويت
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، استمرار استقبال طلبات المعلمين/ات الراغبين بالعمل في دولة الكويت للعام الدراسي 2018-2019 من حملة المؤهلات الجامعية في تخصص الرياضيات (من كليات العلوم في جامعات الوطن).

وجددت الوزارة دعوتها للراغبين بالتقدم لهذه الوظائف؛ للتوجه إلى مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي الكائن في مدينة البيرة بجانب المدرسة الهاشمية الثانوية للبنين؛ وذلك يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس 8-9/8/2018؛ مصطحبين معهم الوثائق الآتية: السيرة الذاتية مطبوعة باللغة العربية وثلاث صور عنها، وخمس صور شخصية، وجواز السفر الأصلي شريطة أن يكون صالحاً لغاية عامين على الأقل، وخمس صور عن الجواز، وشهادة الميلاد الأصلية وثلاث صور عنها، وشهادة الجامعة الأصلية، شريطة أن لا يقل التقدير عن جيد، وثلاث صور مصدقة عن الشهادة، وشهادات الخبرة الأصلية المصدقة وثلاث صور عنها.

وكانت وزارة التربية والوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين للعمل في الكويت، قد شرعا في إجراءات التعاقد، اليوم، في مقر المعهد الوطني للتدريب التربوي؛ إذ شملت إجراءات الاختيار الاختبارات التخصصية والمقابلات الشخصية للمتقدمين ممن انطبق عليهم الشروط، علماً أن دولة الكويت تسعى من خلال زيارة وفدها إلى فلسطين للتعاقد مع 150 معلماً ومعلمة في تخصص الرياضيات، وذلك مناصفة بين الذكور والإناث.






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التربية: استمرار قبول طلبات المعلمين الراغبين بالعمل في الكويت

التربية: استمرار قبول طلبات المعلمين الراغبين بالعمل في الكويت

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