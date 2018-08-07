الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية يضبطان 12 طن مفرزات غير صالحة في القدس















رام الله - دنيا الوطنضبطت طواقم الضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والاقتصاد الوطني ونيابة الجرائم الاقتصادية وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس اليوم الثلاثاء 7/8/2018 في بلدة الرام شمال مدينة القدس مستودعان بداخلهم 12 طن مواد تموينية ومفرزات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي.وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة من الاستخبارات العسكرية تفيد بوجود مستودعان بداخلهم مواد تموينية ومفرزات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي في بلدة الرام، تم على الفور تحريك دورية مشتركة من ( الضابطة الجمركية، الاستخبارات العسكرية، الاقتصاد الوطني، ونيابة الجرائم الاقتصادية) وبدعم ومساندة شرطة ضواحي القدس للمكان وبعد الفحص والمعاينة من قبل جهات الاختصاص تبين بأن الكمية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث اقرت اللجنة اتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.