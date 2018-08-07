الشرطة تضبط قطعة معدنية اثرية وتلقي القبض على شخص يشتبه به في جنين

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة قطعة معدنية اثرية والقت القبض على شخص يشتبه به في جنين.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على معلومات توافرت لدى الشرطة حول حيازة شخص من سكان محافظة جنين لقطعة معدنية اثرية، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم تحديد مكان تواجده في المنطقة الصناعية وضبط بحوزته قطعة معدنية اثرية، وبسماع اقواله اعترف بان القطعة المضبوطة له وحضر الى مدينة جنين من اجل بيعها وبعرض المضبوطات على مكتب دائرة السياحة والاثار في جنين تبين بانها اثرية .واكد البيان، انه تم توقيف المشتبه به والتحرز على المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة حسب الاصول.