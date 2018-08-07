اللواء الطيراوي ينفي قبول استقالة ناصر القدوة وإقالته من رئاسة مؤسسة عرفات

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء توفيق الطيراوي، الأنباء التي يجري تداولها حول إقالة عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة من عضوية مركزية فتح ومؤسسة ياسر عرفات.







وقال الطيراوي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأنباء التي يجري تداولها عارية عن الصحة، لافتاً إلى أنه لم يتم قبول استقالة القدوة من مركزية فتح أو إقالته من رئاسة مؤسسة عرفات.







وأضاف الطيراوي: "الرئيس محمود عباس وحركة فتح ينظران إلى مؤسسة ياسر عرفات باعتبارها مؤسسة وطنية ذات تاريخ وطني، ويجب الحفاظ عليها"، مؤكداً استمرار القدوة في ممارسة مهامه.





وكانت "دنيا الوطن" قد تواصلت مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة الذي رفض التعليق على الأمر.



خاص دنيا الوطن - أحمد جلال