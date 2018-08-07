الليلة.. كتائب القسام تبث مشاهد تدحض مزاعم الاحتلال حول جريمة اغتيال مجاهديْها شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطناعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في خبر عاجل على موقعها الالكتروني، انها ستبث الليلة مشاهد تدحض فيها مزاعم الاحتلال حول جريمة اغتيال مجاهديْها شمال قطاع غزة.وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، بعد جريمة القصف، أن الشهيدان عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان كانا يشاركان بمناورة تدريبية بحضور قيادة الحركة.وقال بيان اصدرته كتائب القسام: "في تمام الساعة 10:35 من صباح اليوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق 07/08/2018م انطلقت مناورةٌ تدريبيةٌ في موقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال القطاع، بحضور لفيفٍ كبيرٍ من الأهالي وقيادة حركة حماس، وقد تخلل المناورة عددٌ من الانفجارات".وتابع: "شارك فيها اثنان من القناصة هما الشهيدان عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتي سلاح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار باتجاه عددٍ من الشواخص داخل الموقع كجزءٍ من سيناريو المشروع التدريبي، وفي تمام الساعة 10:40 صباحاً قام الاحتلال باستهداف برج الإنزال بقذيفةٍ مدفعيةٍ، مما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا".يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت اليوم الثلاثاء، موقعاً تابعاً لكتائب القسام شمال قطاع غزة، مما أسفر عنه استشهاد اثنين من عناصرها وما عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان.