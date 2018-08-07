شرطة طولكرم تضبط حضانة متطورة لاستنبات أشتال المارجوانا







رام الله - دنيا الوطنضبطت شرطة محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء، حضانة متطورة لاستنبات الشتله الأم من المارجوانا المخدرة، حيث تعمل الحضانة بنظام الكتروني حديث.وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "بناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم بوجود مستنبت لاستنبات المارجوانا في قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم على الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات و بمساندة الشرطة الخاصة بعد استصدار مذكرة تفتيش وعند وصول القوة وباجراء عملية التفتيش ضبطت حضانة داخل منزل ومعداتها والاسمدة الزراعية واشتال مجففة".واضاف ارزيقات: "تم القبض على صاحب المنزل واحضاره إلى مديرية شرطة طولكرم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا".