شرطة طولكرم تضبط حضانة متطورة لاستنبات أشتال المارجوانا
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء، حضانة متطورة لاستنبات الشتله الأم من المارجوانا المخدرة، حيث تعمل الحضانة بنظام الكتروني حديث.
وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "بناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم بوجود مستنبت لاستنبات المارجوانا في قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم على الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات و بمساندة الشرطة الخاصة بعد استصدار مذكرة تفتيش وعند وصول القوة وباجراء عملية التفتيش ضبطت حضانة داخل منزل ومعداتها والاسمدة الزراعية واشتال مجففة".
واضاف ارزيقات: "تم القبض على صاحب المنزل واحضاره إلى مديرية شرطة طولكرم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا".
ضبطت شرطة محافظة طولكرم اليوم الثلاثاء، حضانة متطورة لاستنبات الشتله الأم من المارجوانا المخدرة، حيث تعمل الحضانة بنظام الكتروني حديث.
وقال العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية: "بناء على معلومات توفرت لدى فرع مكافحة المخدرات في شرطة طولكرم بوجود مستنبت لاستنبات المارجوانا في قرية فرعون جنوب مدينة طولكرم على الفور تحركت قوة من ادارة مكافحة المخدرات و بمساندة الشرطة الخاصة بعد استصدار مذكرة تفتيش وعند وصول القوة وباجراء عملية التفتيش ضبطت حضانة داخل منزل ومعداتها والاسمدة الزراعية واشتال مجففة".
واضاف ارزيقات: "تم القبض على صاحب المنزل واحضاره إلى مديرية شرطة طولكرم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولا".
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