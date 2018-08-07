شؤون فلسطينية

إسرائيل تصادق على إقامة ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب

إسرائيل تصادق على إقامة ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة القطرية للتنظيم والبناء في اسرائيل، اليوم الثلاثاء، على إنشاء ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب.

وبحسب موقع (I 24)، فإنه لا بد من الحصول على مصادقة من المجلس الوزاري للإسكان، حتى يتم انشاء هذه البلدات الجديدة.

وعمليًا صادقت اللجنة على إنشاء مستوطنتين جديدتين باسم (دانيئيل) و (عير اوبوت) الى جانب توسيع قرية (نيتسانا) لتصبح بلدة جديدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ويتوقع أن تقام قرية (دانيئيل) في شمال غرب النقب، على أن تشمل 450 وحدة سكنية، في حين ستُقام بلدة (عير أوبوت) وتضم مبدئيا 250 وحدة سكنية، بينما صادقت اللجنة على توسيع قرية (نيتسانا)، بحسب الموقع ذاته.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية هدمت قرية (أم الحيران) البدوية العربية في النقب وهجرت سكانها بداعي اقامة بلدة يهودية باسم (حيران) على أنقاضها.

كما هدمت مساكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، يوم 26-7- 2018، وشردت الأطفال والنساء والمسنين وتركتهم في العراء دون مأوى، وهي المرة الـ131.

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إسرائيل تصادق على إقامة ثلاث بلدات يهودية جديدة في النقب

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