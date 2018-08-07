الخميس.. (الكابينت) يعقد جلسة خاصة لمناقشة جهود التوصل لاتفاق في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اجتماعا آخراً يوم الخميس؛ لمناقشة الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته القناة 14 الإسرائيلية.من جانبه، قال موقع (كان) الإسرائيلي: "دُعي وزراء (الكابينت) إلى جلسة خاصة ستعقد يوم الخميس، حيث من المتوقع إعطائهم تحديثات حول محاولات استعادة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة".يشار إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت اليوم الثلاثاء، موقعاً تابعاً لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمال قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد اثنين من عناصرها وهما عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي وأحمد عبد الله جمعة مرجان وكلاهما يبلغ من العمر 23 عاما.