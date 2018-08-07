دولي

للمرة الأولى.. تعيين امرأة قائدة سرب طيران في سلاح الجو

للمرة الأولى.. تعيين امرأة قائدة سرب طيران في سلاح الجو
رام الله - دنيا الوطن
صادق الجنرال عميكان نوركين قائد سلاح الجو الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على تعيين الرائد ي قائد جديدة لسرب الطيران الجوي رقم "122" والمعروف باسم سرب "نحشون"

ووفقا للقناة 20 الإسرائيلية، فسيتم ترقية الرائد ج إلى رتبة مقدم، وستكون بذلك أول امرأة تشغل منصب قائد سرب طيران في تاريخ اسرائيل، بحسب ما نقله موقع (عكا).

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