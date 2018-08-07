للمرة الأولى.. تعيين امرأة قائدة سرب طيران في سلاح الجو

رام الله - دنيا الوطنصادق الجنرال عميكان نوركين قائد سلاح الجو الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على تعيين الرائد ي قائد جديدة لسرب الطيران الجوي رقم "122" والمعروف باسم سرب "نحشون"ووفقا للقناة 20 الإسرائيلية، فسيتم ترقية الرائد ج إلى رتبة مقدم، وستكون بذلك أول امرأة تشغل منصب قائد سرب طيران في تاريخ اسرائيل، بحسب ما نقله موقع (عكا).