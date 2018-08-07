للمرة الأولى.. تعيين امرأة قائدة سرب طيران في سلاح الجو
رام الله - دنيا الوطن
صادق الجنرال عميكان نوركين قائد سلاح الجو الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على تعيين الرائد ي قائد جديدة لسرب الطيران الجوي رقم "122" والمعروف باسم سرب "نحشون"
ووفقا للقناة 20 الإسرائيلية، فسيتم ترقية الرائد ج إلى رتبة مقدم، وستكون بذلك أول امرأة تشغل منصب قائد سرب طيران في تاريخ اسرائيل، بحسب ما نقله موقع (عكا).
صادق الجنرال عميكان نوركين قائد سلاح الجو الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، على تعيين الرائد ي قائد جديدة لسرب الطيران الجوي رقم "122" والمعروف باسم سرب "نحشون"
ووفقا للقناة 20 الإسرائيلية، فسيتم ترقية الرائد ج إلى رتبة مقدم، وستكون بذلك أول امرأة تشغل منصب قائد سرب طيران في تاريخ اسرائيل، بحسب ما نقله موقع (عكا).
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