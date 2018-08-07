شؤون فلسطينية

أردان: لا نعلم ماذا سيحصل الليلة رداً على استهداف موقع حماس

أردان: لا نعلم ماذا سيحصل الليلة رداً على استهداف موقع حماس
رام الله - دنيا الوطن
علق جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على قصف احد مواقع حركة حماس ظهر اليوم الثلاثاء، قائلا: "لا نعلم ماذا سيحصل الليلة، ردا على استهداف موقع حماس في قطاع غزة".

وأضاف: "لا يمكن توقع ومعرفة ماذا سيحدث الليلة، وكيف سترد حماس على الحادثة التي وقعت اليوم"، بحسب ما نقله موقع (روتر) الإسرائيلي.

كما تطرق أردان للتسوية المطروحة بين حماس وإسرائيل، قائلاً: "لا أشعر بأننا قريبين إلى تسوية مع حماس، وأن المباحثات مع حماس مرتبطة ومتعلقة مع كل من مصر وأبو مازن أكثر من إسرائيل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وفي السياق ذاته أصدر الجيش تعليماته لسكان مستوطنتين من مستوطنات غلاف غزة بالبقاء بالقرب من المناطق المحصنة خشية إطلاق صواريخ.

بدورها، قالت القناة 14 الإسرائيلية: "يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن ترد حماس على خلفية الحدث الذي وقع اليوم، ولا توجد تعليمات خاصة لسكان منطقة غلاف غزّة".

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت اليوم الثلاثاء، موقعا تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمال قطاع غزة، مما اسفر عن استشهاد اثنين من عناصرها وهما احمد احمد عبد الله جمعة مرجان، عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي.

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