طالع: كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأربعاء





وطالبت الوزارة، الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد الساعة 6:00 صباح يوم غدٍ في صالة أبو يوسف النجار بخان يونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.



ودعت الداخلية المسافرين لضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، موضحةً أن الأبناء المرفقون مع أمهاتهم ضرورة إحضار وكالة رسمية من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء، سيكون للحافلات (التاسعة من الكشف السابق وحافلة الجوازات المصرية فقط من الكشف الجديد بتاريخ 2 أغسطس، نظرًا لحالة المعبر غدًا الاربعاء.