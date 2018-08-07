الإذاعة الاسرائيلية: حماس أوصلت شريط فيديو لأسير إسرائيلي لديها من عائلته

رام الله - دنيا الوطن

قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن حركة (حماس) أبلغت منظمة أطباء لحقوق الإنسان مؤخراً، بأن شريط الفيديو الذي نقلته عائلة منغيستو لابنها آفيرا قبل حوالي سنتين، وصل إليه.



ونقلت الإذاعة عن مدير عام منظمة أطباء لحقوق الإنسان، ران غولدشتيين، قوله إنه "فقط مؤخراً سمح بنشر حقيقة تلقي منغيستو شريط الفيديو".وكان يخشى أن نشر هذه المعلومات قد تضر بمساعي الحصول على معلومات بصدد حالته الصحية، بحسب الإذاعة الإسرائيلية.وأكد غولدشتيين أن منظمته تطالب حماس باستمرار مشاهدة منغيستو وهشام السيد المحتجزين لدى الحركة في غزة، والحصول على دلائل عن الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين واورون شاؤول.ولكن باستثناء تأكيد حماس بأن منغيستو على قيد الحياة وأنه تلقى شريط الفيديو، لم نبلغ بأي شيء، وفق الإذاعة.وأضاف غولدشتين: "نقلنا الى حماس بواسطة الأطباء الفلسطينيين مستندات طبية عن حالة منغيستو الصحية، وقائمة تتضمن الأدوية التي يجب عليه تناولها، باعتباره يعاني من مرض نفسي".ونوهت الإذاعة إلى أن أطباء لحقوق الإنسان هي المنظمة الإسرائيلية الوحيدة الذي يسمح لها بالقيام بأنشطتها الطبية داخل مستشفيات القطاع، حيث يجرون عمليات جراحية وينظمون دورات لتأهيل الأطباء الفلسطينيين وغيره. ونقلت هذا العام مساعدات طبية لمستشفيات القطاع، بمبلغ مليون شيكل.