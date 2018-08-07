الرئيس يقبل استقالة القدوة من مركزية فتح ويقيله من رئاسة مؤسسة عرفات

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (الجديد الفلسطيني)، إن الرئيس محمود عباس قبل استقالة عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة، والتي تقدم بها قبل نحو شهرين احتجاجاً على نتائج ومخرجات اجتماع المجلس الوطني الأخير.





ونقل الموقع، عن مصدر من ناصر القدوة، أن مكتب القدوة يشهد حراكاً غير عادياً، مشيراً إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، إضافة إلى قيادات فتحاوية زاروه في مكتبه واجتمعوا بالقدوة، في محاولة لحل الخلاف، وثني الرئيس عن قراره.

بدورها، تواصلت "دنيا الوطن" مع الدكتور ناصر القدوة، الذي رفض التعليق على تلك الأنباء، لافتاً إلى أنه لن يصرح في هذا الموضوع بالوقت الراهن.





وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن مصدر في اللجنة المركزية أن الرئيس عباس أمر بإقالة القدوة من رئاسة مؤسسة ياسر عرفات.يذكر أن الرئيس محمود عباس قد سحب ملف الاعلام والثقافة والتعبئة الفكرية من القدوة قبل أيام واسنده لنبيل أبو ردينة.