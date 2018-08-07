القسام: الشهيدان السلاوي ومرجان كانا يشاركان بمناورة تدريبية بحضور قيادة الحركة

وأضاف البيان: "في تمام الساعة 10:35 من صباح اليوم الثلاثاء 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق 07/08/2018م انطلقت مناورةٌ تدريبيةٌ في موقع عسقلان التابع لكتائب القسام شمال القطاع، بحضور لفيفٍ كبيرٍ من الأهالي وقيادة حركة حماس، وقد تخلل المناورة عددٌ من الانفجارات".





وتابع: "شارك فيها اثنان من القناصة هما الشهيدان عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان حيث كانا يعتليان برج إنزال وبحوزتهما قطعتي سلاح من نوع دراجنوف، ويطلقان النار باتجاه عددٍ من الشواخص داخل الموقع كجزءٍ من سيناريو المشروع التدريبي، وفي تمام الساعة 10:40 صباحاً قام الاحتلال باستهداف برج الإنزال بقذيفةٍ مدفعيةٍ، مما أدى إلى ارتقاء مجاهدينا".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء الثلاثاء، بياناً توضيحيا حول الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق مجاهديها شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين.وقالت القسام، في بيان صحفي، إننا ونحن نزف إلى العلا شهيدينا المجاهدين عبد الحافظ السيلاوي وأحمد مرجان اللذين ارتقيا في قصفٍ إسرائيلي استهدفهما شمال القطاع، فإننا نضع بين أيديكم تفاصيل الجريمة التي يحاول الاحتلال تبريرها عبر اختلاق الأكاذيب والمبررات الواهية التي لا تنطلي على أحد.واستطرد: "إن كتائب القسام إذ تعلن عن هذه التفاصيل التي تبين كذب رواية الاحتلال وما نشره من صور حاول من خلالها تبرير جريمته، فإنها تنظر بخطورةٍ بالغةٍ إلى هذا الحدث الإجرامي وتحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عنه".