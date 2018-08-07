شؤون فلسطينية

لعقد لقاء مهم مع الأمير تميم.. الرئيس عباس يصل الدوحة غداً

لعقد لقاء مهم مع الأمير تميم.. الرئيس عباس يصل الدوحة غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد السفير الفلسطيني لدى قطر، منير غنام، أن الرئيس محمود عباس سيصل العاصمة القطرية (الدوحة) مساء الأربعاء في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال غنام، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الثلاثاء، إن اللقاء المهم الذي سيجمع الرئيس بالأمير القطري سيكون صباح يوم الخميس ويأتي في إطار تنسيق المواقف مع القادة والأشقاء العرب وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد غنام على أهمية المواقف القطرية المساندة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة.

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