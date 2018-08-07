حماس: المقاومة لن تسلم بفرض سياسة استهداف المواقع والمقاومين

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المقاومة لن تسلم للاحتلال بفرض سياسة استهداف المواقع والمقاومين دون ان يدفع الثمن.وحملت حركة (حماس) في تصريح لها، الاحتلال الاسرائيلي، مسؤولية تبعات استهدافه لموقع كتائب القسام والذي اسفر عن استشهاد اثنين من عناصرها اليوم الثلاثاء، شمال قطاع غزة.وأشارت الحركة إلى أن المقاومة قادرة على قض مضاجع الاحتلال، وجعله لا يعرف الهدوء.