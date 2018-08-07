من الخان الأحمر بطاقات البريد الفلسطيني تنطلق إلى العالم

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى العالم بطاقات بريدية من منطقة الخان الاحمر المهددة بالهدم والمصادرة، بختم خاص باسم الخان الاحمر، تضامنا ودعماً لصمود اهالي الخان الأحمر.ووفرت الوزارة ركنا للبريد الفلسطيني يضم بطاقات معايدة وطوابع بريدية فلسطينية بختم الخان الأحمر صمم بشكل خاص دعماً للمكان، وأكد حسين صوافطة القائم بأعمال مدير عام البريد الفلسطيني أن البريد هو رمز السيادة على الأرض الفلسطينية وأن الوزارة حريصة على تعزيز هذه السيادة والتواجد في المنطقة بناء على توجيهات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن يكون البريد الفلسطيني حاضراً عدا عن الدعم الذي قدمته الوزارة لاطلاق قضية الخان الاحمر عبر توفير شبكة الانترنت واصدار طابع خاص بالخان.وشارك في ارسال بطاقات المعايدة العديد من الوفود التي حضرت المكان والمتضامنين وعدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية منها محافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، واسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، وعيد خميس رئيس مجلس الخان الأحمر.