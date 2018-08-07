جيل "سبيس تون" تخرج من الجامعة.. طُلاب الهندسة بالجامعة الإسلامية يلخصون تجربتهم بطريقة مبتكرة

قرر طلاب كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الإسلامية كسر الصورة النمطية عن هذا التخصص "المُرهق" ودعوة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة إليه بطريقة مُبتكرة.حيث قام مهندسو المستقبل بتلخيص تجربتهم خلال سنوات دراستهم الخمس في الجامعة الإسلامية بفيديو إيجابي جمع الطُلاب مع الطالبات على وقع أشهر أغاني الرسوم المتحركة.ورغم أن الرسالة هدفها تشجيع طلاب الثانوية على الالتحاق بالهندسة المعمارية، ولاقى استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاهدات تجاوزت الـ52 ألف، إلا أن هذا العمل الذي كتبت كلماته "تسنيم العيلة"، وقام بمونتاجه أحمد البحيصي ومحمد الحايك، وصوره حسام سالم ومحمد القهوجي، لم يخلُ من الانتقادات التي كانت على رأسها ما كتبه د.صالح الرقب أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة بالجامعة: "ما علاقة كلية الهندسة بهذا العمل... الأصل نشر الإبداعات من التجارب والأعمال الهندسية... اقل ما يقال فيه انه من المنكرات المحرمات التي لا يقبلها مسلم... وتسيء للجامعة الاسلامية وتسيء لكلية الهندسة وطلابها... وأتمنى حذفه. "وردت صاحبة الفكرة المهندسة تسنيم على المنتقدين: "شكراً لكل المعلقين الايجابيين اللي اعطونا دفعة للامام، وبالنسبة لانتقاد الاخرين ع الاصوات احنا كلنا في النهاية طلاب وحابين ننتج عمل فني لا احنا فنانين ولا مغنيين ".